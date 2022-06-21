Запорожские аграрии завезли в Бердянск зерно на экспорт

Аграрии Запорожской области начали завозить в морской порт Бердянска зерно для отгрузки на экспорт. Среди покупателей, невзирая на санкции, — трейдеры из Северной Америки, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В порт завозится зерно для дальнейших отправок. Зерна нужно очень много. Это не один вагон и даже не один состав, речь идет о тысячах тонн», — рассказал он.

Основными покупателями запорожского зерна являются страны Ближнего Востока, Африки, а также Турция и много трейдеров, в том числе из США и Канады. Часть контрактов уже заключена. Владимир Рогов назвал это подтверждением двуличия американцев, которые официально ввели санкции, но решили заработать на зерне.

Тем временем в регионе началась новая уборочная кампания. В Мелитопольском районе планируют собрать около двух миллионов тонн зерна.