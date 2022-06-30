Первое торговое судно с зерном вышло из порта в Бердянске

Первое торговое судно вышло из порта в Бердянске Запорожской области после перезапуска работы. Оно доставит семь тысяч тонн зерна в дружественные страны, сообщил в Теlеgrаm-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Ее инженеры также занимались разминированием порта.

«Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», — сообщил Балицкий.

Он напомнил, что Бердянск основывался и стал городом именно благодаря порту, его работа всегда имела для города особое экономическое значение. То, что она возобновилась после нескольких месяцев простоя, глава ВГА Запорожской области важным событием в жизни освобожденного Бердянска.

Основные покупатели запорожского зерна — страны Ближнего Востока, Африки, Турция. Уже удалось заключить часть контрактов на экспорт продукции.