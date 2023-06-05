Спецоперация 05 июня 2023, 13:26 Попытка пойти в контрнаступление на Южно-Донецком направлении стоила ВСУ до 300 бойцов Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 300 человек РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины задействовали в попытке контрнаступления 4 июня на Южно-Донецком направлении два танковых батальона и шесть механизированных бригад. Они лишились до 300 военнослужащих, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении», — сказал он.

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Со стороны Украины в атаке участвовали два танковых батальона и шесть механизированных, России — группировка войск «Восток», артиллерия и авиация. Нападение остановили ударами возле населенных пунктов Нескучное ДНР и Новодаровка Запорожской области, украинские подразделения понесли большие потери.

Поставленных целей киевский режим достичь не смог. Боевые потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 300 солдат. Российские военные уничтожили 26 боевых бронемашин, 16 танков и 14 автомобилей.

Вооруженные силы России также уничтожили польскую артиллерийскую установку Krab, которая наносила удары по Белгородской области.