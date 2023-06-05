Важное 05 июня 2023, 13:17 ВС России уничтожили обстреливавшие Белгородскую область установки Krab Минобороны: наносившие удары по Белгородскую области установки Krab уничтожены Википедия

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Российские военные уничтожили две польские артиллерийские установки Krab, наносившие удары по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В министерстве обратили внимание на пресечение попытки двух украинских ДРГ совершить прорыв в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Это произошло около 13:00 4 июня.

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Противник вел интенсивный артиллерийский обстрел гражданских объектов, попутно террористы пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Террористические формирования разгромили. В общей сложности ВС России уничтожили более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

Кроме того, российские военные показали успехи в ходе контрбатарейной борьбы, подавив пять украинских минометных взводов. Противник лишился боевой машины РСЗО «Град» в районе Волчанска Харьковской области, а также двух польских САУ Krab, из которых украинские военные наносили удары по приграничным районам России.