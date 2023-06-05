Спецоперация 05 июня 2023, 12:09 Песков не стал отвечать на вопрос о контрнаступлении ВСУ Песков переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ в Минобороны РИА «Новости»

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Вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины следует задавать Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет о ходе СВО, а все, что связано с этой темой — прерогатива военного ведомства, сообщил ТАСС.

«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны», — сказал представитель Кремля.

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Он также напомнил о заявлении ведомства, опубликованном 5 июня. В министерстве сообщили, что противник с утра 4 июня начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника, уточнили в Минобороны. ВСУ поставили цель прорвать оборону ВС России.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — подчеркнул представитель министерства Игорь Конашенков.

Восточная группировка войск нанесла серьезные потери ВСУ. Противник потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.