05 июня 2023, 12:09
Песков не стал отвечать на вопрос о контрнаступлении ВСУ
Песков переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ в Минобороны
Вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины следует задавать Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет о ходе СВО, а все, что связано с этой темой — прерогатива военного ведомства, сообщил ТАСС.
«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны», — сказал представитель Кремля.
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Он также напомнил о заявлении ведомства, опубликованном 5 июня. В министерстве сообщили, что противник с утра 4 июня начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника, уточнили в Минобороны. ВСУ поставили цель прорвать оборону ВС России.
«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — подчеркнул представитель министерства Игорь Конашенков.
Восточная группировка войск нанесла серьезные потери ВСУ. Противник потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.
Дмитрий Песков
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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