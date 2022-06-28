Спецоперация показала значение беспилотников. Они помогут в разведке и атаке

В России выпустят военные многофункциональные беспилотники. В основе новых машин будет лежать принцип классического вертолета. Дроны смогут заниматься разведкой и наносить удары по противнику на воде и на суше. Кроме того, БПЛА способны нести вдвое больше груза, чем ближайшие конкуренты из Франции и Эмиратов. А широкая линейка уже существующих беспилотников активно используется в спецоперации на Украине.

Вертолет-беспилотник

Вооружение российской армии дополнят новыми многофункциональными разведывательно-ударными беспилотниками. Их можно использовать как для поиска или разведки, так и для атак по войскам противника. Также БПЛА смогут уничтожать вражескую легкобронированную технику и другие цели.

Беспилотный аппарат построят по принципу классического вертолета. В базовую комплектацию войдут прицельный комплекс, гиростабилизированная оптикоэлектронная система и шесть камер кругового обзора. Кроме того, российский БПЛА снабдят танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.

Аппарат сможет поднимать до 200 килограммов груза при собственном весе 750 килограммов. Предполагается, что производить отечественные беспилотники будет холдинг «Вертолеты России», который входит в Ростех. Ранее сообщалось, что российские инженеры создали подводный беспилотник-планер для обследования опасных объектов на глубине.

БПЛА могут выполнять множество задач

Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с «360» отметил, что у беспилотников очень широкий спектр применения. Тот тип БПЛА, которым собираются снабдить армию России, позволит проводить разведку, а в случае необходимости — наносить удары по обнаруженному противнику.

«Кроме этого, беспилотники используются для поиска раненых, охраны периметров для проводки колонн при обнаружении засады, например. Грузовые дроны могут доставить боеприпасы заблокированному подразделению или находящемуся в разведке. Есть БПЛА, которые оценивают ущерб, нанесенный аэродрому во время воздушного удара противника, чтобы максимально быстро ликвидировать его последствия», — рассказал Джерелиевский.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что спектр применения беспилотников очень широк. Любой современный конфликт без их использования невозможен. Российская сторона с самого начала спецоперации на Украине стала использовать дроны. По словам эксперта, это были самые разные модели, начиная от достаточно тяжелых ударных беспилотников и заканчивая небольшими гражданскими квадрокоптерами. Последние использовали для наведения артиллерии и минометов, поиска раненых и обнаружения противника.

Я думаю, что в России непременно будет сделан упор на разработку и производство новых систем беспилотников. Нынешнее противостояние на Украине показывает возросшее значение этих систем для армии Борис Джерелиевский военный эксперт.

Конкуренты дронов

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в армии числится более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 1» отметил, что военные имеют весь типаж беспилотников: помимо аэродронов, есть и сухопутные, и надводно-подводные роботы.

На сегодня в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, заявил ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Хотя такие беспилотники были бы полезны при боевых действиях в городских условиях, на переднем крае сражений. Также БПЛА будут востребованы и в ВМФ для оперативного поражения целей на море, написало РИА «Новости».

Ближайшим конкурентом российских дронов эксперты называют машины вертикального взлета Garmousha, которые создавала компания ADASI Объединенных Арабских Эмиратов. Эти беспилотники могут нести полезную нагрузку различных типов весом до 100 килограммов. Продолжительность полета — шесть часов, или 150 километров.

Вторым соперником считается французский VSR700. Эти беспилотники созданы для ВМС подразделением Airbus на базе пилотируемого вертолета Guimbal Cabri G2. Масса БПЛА — около 700 килограммов, полезная нагрузка — 100 килограммов. Он может летать порядка 10 часов и удаляться на расстояние до 185 километров.