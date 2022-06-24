МЧС получит на вооружение подводный беспилотник-планер

Российские инженеры создали для МЧС подводный беспилотник-планер для обследования радиационно опасных объектов. Он будет готов к серийному производству через три-четыре года, сообщил РИА «Новости» советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Владислав Занин.

Прототип презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас создатели подводного беспилотника-планера занимаются его преобразованием из образца в специализированную технику. Они планируют завершить этот процесс в течение трех-четырех лет, после чего можно будет начинать серийное производство.

Для контроля над радиационными объектами, например, затопленными реакторными отсеками и твердыми радиоактивными отходами в Карском море, спасатели используют подводные спектрографы. Для мониторинга снаряжаются экспедиции, но кратковременные и всего один-два раза в год. К тому же ныне действующие приборы не могут моментально определять наличие радионуклидов, им требуется набрать определенное время экспозиции.

Беспилотники решат эти проблемы, так как смогут работать автономно в течение месяца и передавать информацию в вычислительный центр. Кроме того, их можно будет использовать для мониторинга экологической обстановки в целом. По подсчетам разработчиков, МЧС будет достаточно всего несколько десятков таких аппаратов.