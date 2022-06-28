Российскую армию снабдят ударными вертолетами-беспилотниками

В России наладят выпуск ударных вертолетов-беспилотников для атаки по войскам и легкой бронированной технике. Производством займется холдинг «Вертолеты России», сообщили РИА «Новости» два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей», — рассказал один из специалистов.

Беспилотник весом 750 килограмм построят по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть по принципу классического вертолета. В базовую комплектацию войдут прицельный комплекс, гиростабилизированная оптикоэлектронная система и шесть камер кругового обзора.

Аппарат сможет выдерживать полезную нагрузку весом до 200 килограмм. Его снабдят танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом на 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами. Предполагается, что производить такие беспилотникип будет холдинг «Вертолеты России», который входит в Ростех.