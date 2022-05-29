Бывший командующий ВДВ сообщил о запрете США вводить войска Польши на Украину

Американские власти не разрешили Польше вводить войска на Украину, поскольку их присутствие в зоне конфликта спровоцирует глобальную конфронтацию между Россией и НАТО. Об этом RT заявил бывший командующий войсками ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак.

При этом он предположил, что на Украине возможно появление частных военных компаний или подразделений, сформированных из наемников.

«Штатных военных армии Польши на Украине не будет. Всего один выстрел в сторону России грозит последствиями Третьей мировой войны, а США не захотят рисковать собой из-за Польши или Украины», — заявил военный.

Шпак уверен, что под флагом Польши на Украине солдат не появится.

«Тем более, Польша входит в альянс НАТО. Они получили четкий приказ из США не проявлять инициативу», — заявил экс-командующий ВДВ.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Польша «станет былью, если не перестанет тявкать».