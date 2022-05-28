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    28 мая 2022, 21:29

    Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она «не перестанет тявкать»

    Глава Чечни Кадыров: Польша станет былью, если «не перестанет тявкать на Россию»

    Валерия Шафирко

    Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, «если не перестанет тявкать». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    По словам Кадырова, сколько бы украинские и западные СМИ не писали о якобы провальных действиях российских войск в Донбассе, на деле обстановка прямо противоположная.

    «Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», — отметил Кадыров.

    История, как добавил глава Чечни, повторяется, а цель российского лидера Владимира Путина не допустить этого.

    «Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО — благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления», — написал Кадыров, добавив, что это только вопрос времени.

    Несколькими днями ранее Кадыров в своем видеообращении потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом в Варшаве, предупредив, что это «просто так не оставят». Варшаве глава Чечни посоветовал забрать свое оружие, своих наемников с Украины и «попросить официально извинения за нашего посла».