Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, «если не перестанет тявкать». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, сколько бы украинские и западные СМИ не писали о якобы провальных действиях российских войск в Донбассе, на деле обстановка прямо противоположная.

«Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», — отметил Кадыров.

История, как добавил глава Чечни, повторяется, а цель российского лидера Владимира Путина не допустить этого.

«Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО — благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления», — написал Кадыров, добавив, что это только вопрос времени.

Несколькими днями ранее Кадыров в своем видеообращении потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом в Варшаве, предупредив, что это «просто так не оставят». Варшаве глава Чечни посоветовал забрать свое оружие, своих наемников с Украины и «попросить официально извинения за нашего посла».