Специалисты из России помогли обеспечить жителей Донецка водой. Всего за полтора месяца они построили водовод длиной 90 километров. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить комфортную жизнь для населения освобожденных территорий. Для этого военные взялись за восстановление систем энерго- и водоснабжения, сферы ЖКХ.

«Были поставлены первые задачи по обеспечению Донецка водой. В кратчайшие сроки, почти за полтора месяца, нам удалось проложить 90 километров водовода. [Жители] полностью обеспечены водой, это почти 80 тысяч кубометров в сутки», — сказал замминистра обороны РФ.

Для насыщения канала Северский Донец — Донбасс на территории Донецкой Народной Республики построили дополнительный водовод от Ольховского и Ханженковского водохранилищ. Глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что он поможет обеспечить жителей водой из резервных водохранилищ.

Армия ДНР продвинулась в северо-западном направлении, сообщило Nation News. Это создало серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины.