Дополнительный водовод в ДНР запустят на этой неделе

Дополнительный водовод для снабжения жителей Донецкой Народной Республики запустят на этой неделе. Об этом объявил в эфире «Соловьев Live» глава республики Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

«Я думаю, на этой неделе мы сможем открыть уже дополнительный водовод по переброске из резервных водохранилищ», — сказал он.

По его словам, это даст запас времени. С такой системой водоснабжения республика сможет протянуть до полного освобождения.

Власти региона ранее объявили о запуске водовода от Ольховского и Ханженковского водохранилищ для насыщения канала Северский Донец — Донбасс. В строительстве участвовали специалисты из России. Запуск новых сетей позволит частично решить проблему нехватки воды жителям Донецка.