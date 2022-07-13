facebook_pixel
    13 июля 2022, 10:32

    Дополнительный водовод в ДНР запустят на этой неделе

    Пушилин: на этой неделе в ДНР запустят дополнительный водовод

    Екатерина Виславская

    Дополнительный водовод для снабжения жителей Донецкой Народной Республики запустят на этой неделе. Об этом объявил в эфире «Соловьев Live» глава республики Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

    «Я думаю, на этой неделе мы сможем открыть уже дополнительный водовод по переброске из резервных водохранилищ», — сказал он.

    По его словам, это даст запас времени. С такой системой водоснабжения республика сможет протянуть до полного освобождения.

    Власти региона ранее объявили о запуске водовода от Ольховского и Ханженковского водохранилищ для насыщения канала Северский Донец — Донбасс. В строительстве участвовали специалисты из России. Запуск новых сетей позволит частично решить проблему нехватки воды жителям Донецка.