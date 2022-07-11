Пушилин анонсировал запуск водовода для снабжения Донецка

Прогресс в решении проблемы водоснабжения Донецка может случиться на этой неделе. В эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск водовода от Ольховского и Ханженковского водохранилищ в Северский Донец, сообщил Telegram-канал «Типичный Донецк».

«Водовод от Ольховского и Ханженковского водохранилищ для насыщения канала Северский Донец — Донбасс может быть запущен уже на этой неделе», — сообщили горожанам.

Начальник отдела водоснабжения и водоотведения Минстроя ДНР Сергей Иванов ранее сообщил РИА «Новости», что к 15 июля завершится строительство трубопровода для подачи воды в Донецк из Ханженковского водохранилища. Ситуация с водоснабжением в регионе до сих пор сложная, воду включают по расписанию на два-четыре часа в сутки.

Проблемы с водоснабжением в Донбассе начались до начала спецоперации. Вооруженные силы Украины повредили коммуникации и загрязнили водоемы химикатами.