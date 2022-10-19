Военное положение: закроет ли Россия границы | 360°

Важное 19 октября 2022, 15:07 Россия не будет закрывать границы из-за военного положения — Песков Представитель Кремля Песков: закрытия границ в новых субъектах России не будет

Читать 360tv в

Россия не планирует закрывать границы из-за введения военного положения в нескольких регионах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля провел ежедневный брифинг. Во время общения с прессой он разъяснил некоторые моменты касаемо введенного президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в четырех новых регионах страны. Песков отметил, что власти страны не будут закрывать границы в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Реклама

«Не планируем», — заявил он.

Реклама

Днем 19 октября глава государства провел заседание Совета Безопасности. На нем российский лидер объявил о решении ввести в новых субъектах страны военное положение. Согласно подписанному Путиным указу, оно будет введено 20 октября 2022 года с ноля часов. МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ и другие участвующие ведомства должны будут в три дня представить предложения о применяемых мерах.