Эксклюзив 12 декабря 2022, 18:35 «Пока удачно». Военный обозреватель — о продвижении российских войск в ходе СВО Военный обозреватель Литовкин: наше наступление не означает окончание обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения. При этом ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР — например, 12 декабря за полчаса дважды ударили по Горловке. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «360» отметил, что наступление ВС России не гарантирует прекращение обстрелов.

«Мы наступаем, пока удачно. Но если мы наступаем, это не значит, что обстреливать не будут. Надо понимать, что территория достаточно большая: в одном месте мы наступаем, в другом — идет обстрел нашей территории», — пояснил эксперт.

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При этом отчасти связь все же есть, поэтому продвижение на Донецком направлении, с которого часто обстреливают территорию ДНР, является сейчас самой важной задачей спецоперации. Если отбросить украинские войска подальше, они не смогут бить по Донецку и другим городам республики.

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Литовкин не стал рассуждать о текущей тактике российских военных, указав на то, что ее «надо оценивать, находясь на фронте, а не сидя в кресле».