12 декабря 2022, 01:25
Союзные войска продвинулись по всей линии фронта — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: союзные силы движутся вперед по всей линии соприкосновения
Российские войска уверено продвигаются вперед вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. .
«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это продвижение 100-200 метров в день, а где-то важны и 10-20 метров, если это улучшает позиции [подразделений]», — отметил он.
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Ранее врио главы ДНР заявил, что после освобождения населенного пункта Майорска были созданы предпосылки для продвижения к Дзержинску и последующего окружения Артемовска. Он напомнил, что ЧВК «Вагнер» освободили Курдюмовку и Перше Травня (Первое Мая).
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Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Это произошло в районе поселка городского типа Владимировка. В ходе боевых действий военнослужащие поразили две украинские боевые машины РСЗО «Град» и четыре дрона, а также американскую радиолокационную станцию.
ДНР
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