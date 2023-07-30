Спецоперация 30 июля 2023, 18:59 Появилось видео выступления Чичериной перед танкистами ЦВО Минобороны РФ: Юлия Чичерина спела для танкистов Центрального военного округа

Читать 360tv в

Российская рок-певица Юлия Чичерина спела для танкистов Центрального военного округа. Видео выступления опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

«Основу музыкальной программы составили песни, большинство из которых написаны на стихи известного писателя Александра Проханова», — передали в министерстве.

Реклама

На записи видно, что военнослужащие с упоением слушают артистку. Вверх они подняли флаги России. На видеоролик, опубликованный министерством, также попали архивные кадры военного парада и моменты отработки российскими танкистами задач.

Певица Юлия Чичерина активно поддерживает специальную военную операцию на Украине. Ранее она пела перед военнослужащими в зоне СВО. Совместно с Ансамблем песни и пляски она исполнила композиции «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой». В октябре 2022 года Чичерина стала заслуженным артистом России.