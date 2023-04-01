Спецоперация 01 апреля 2023, 22:57 Юлия Чичерина выступила перед солдатами в зоне спецоперации Минобороны России: в зоне СВО выступили Юлия Чичерина и Ансамбль песни и пляски ЦВО Telegram

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Певица Юлия Чичерина выступила совместно с Ансамблем песни и пляски ЦВО перед военнослужащими в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

На импровизированной сцене заслуженная артистка России исполнила для военнослужащих новые музыкальные и песенные номера. Также прозвучали композиции, написанные по стихам известного писателя Александра Проханова. Среди них: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие.

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После концерта бойцам вручили открытки и письма со словами поддержки, которые написали школьники и неравнодушные жители со всех регионов России.

В первых числах февраля артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа приехали в зону спецоперации с концертом для военнослужащих. Артисты исполнили композиции советских и российских исполнителей, солдаты многие песни спели вместе с ним.

Певицу Юлию Чичерину удостоили звания«Заслуженный артист Российской Федерации». Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 19 октября 2022 года.