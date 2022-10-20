Чичерина стала заслуженным артистом России | 360°

20 октября 2022, 14:31
Чичерина стала заслуженным артистом России
Президент Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ певице Чичериной
Певица Юлия Чичерина удостоилась звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ президента Владимира Путина от 19 октября опубликовали сегодня.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в тексте указа «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
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Известность пришла к Чичериной на рубеже 1990-х — 2000-х годов, на музыкальных каналах постоянно звучали ее хиты «Ту-лу-ла», «Жара», «Блюдца». Юлия исполняет собственные песни. После 2014 года ее творчество стало более глубоким, она чаще посвящала композиции событиям в Донбассе. С началом спецоперации Чичерина не раз выступала в зонах боевых действий, чтобы поддержать моральный дух российских солдат. В конце сентября Чичерина спела перед митингующими в поддержку референдумов о присоединении республик Донбасса к России. Она исполнила военную песню «Добровольческая», писали «Известия».
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Певица находится под западными санкциями.
Владимир Путин
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