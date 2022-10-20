Чичерина стала заслуженным артистом России | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 14:31 Чичерина стала заслуженным артистом России Президент Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ певице Чичериной Telegram-канал Юлия Чичерина

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Певица Юлия Чичерина удостоилась звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ президента Владимира Путина от 19 октября опубликовали сегодня.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в тексте указа «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

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Известность пришла к Чичериной на рубеже 1990-х — 2000-х годов, на музыкальных каналах постоянно звучали ее хиты «Ту-лу-ла», «Жара», «Блюдца». Юлия исполняет собственные песни. После 2014 года ее творчество стало более глубоким, она чаще посвящала композиции событиям в Донбассе. С началом спецоперации Чичерина не раз выступала в зонах боевых действий, чтобы поддержать моральный дух российских солдат. В конце сентября Чичерина спела перед митингующими в поддержку референдумов о присоединении республик Донбасса к России. Она исполнила военную песню «Добровольческая», писали «Известия».

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Певица находится под западными санкциями.