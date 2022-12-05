Спецоперация 05 декабря 2022, 16:49 Появилось видео уничтожения украинских РЛС дронами-камикадзе Минобороны показало видео уничтожения украинских РЛС дронами-камикадзе

Читать 360tv в

Российские военнослужащие с помощью беспилотников-камикадзе уничтожили две радиолокационные станции ВСУ в Херсонской области. Видео их работы показала пресс-служба Минобороны России.

В кадр попали работающие на боевой позиции РЛС и наведение дронов на заданный квадрат. Наблюдение вел другой беспилотный летательный аппарат.

Реклама

«Благодаря слаженной работе российские военные уничтожили радиолокационную станцию 36Д6 и радиолокационную станцию кругового обзора П-18», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что за прошлые сутки ВС РФ отбили попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.

В ходе боев у населенных пунктов Житловка и Чернополовка Луганской Народной Республики российские военнослужащие уничтожили более 70 националистов, четыре бронированные машины, четыре пикапа и два танка.

Также в течение прошлых суток ВС РФ ликвидировали семь пунктов управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.