Спецоперация 05 декабря 2022, 13:02 ВС России уничтожили 7 пунктов управления украинских войск в ДНР и под Харьковом Минобороны: ВС РФ уничтожили 7 пунктов управления украинских войск в ДНР и под Харьковом РИА «Новости»

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Артиллерия и авиация Вооруженных сил России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — сказал он.

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Также речь идет об ударах в районе населенных пунктах Торское, Ивано-Дарьевка, Тоненькое, Водяное ДНР. Кроме того, российские силы атаковали 72 артиллерийских подразделения ВСУ в 193 районах.

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Минобороны заявило, что истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе украинские истребитель МиГ-29 и самолет Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Су-25 уничтожили около населенного пункта Юрьевка, а МиГ-29 — в районе Зверево.