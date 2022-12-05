Спецоперация 05 декабря 2022, 12:32 ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ атаковать Чернополовку и Житловку в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военнослужащие ВС РФ сорвали планы украинских боевиков провести атаку на населенные пункты Чернополовка и Житловка в Луганской Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Решительные действия российских войск сорвали попытку двух тактических групп ВСУ атаковать на направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики», — сообщил он.

Реклама

Потери националистов за сутки на этом направлении составили более 60 человек убитыми. Также они лишились четырех пикапов, трех боевых машин пехоты и бронеавтомобиля.

Реклама

Также Конашенков сообщил об успешном наступлении российских подразделений на Донецком направлении.

«ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 70 боевиков, четыре пикапа, четыре боевые бронированные машины и два танка», — добавил представитель Минобороны.

После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 180 вертолетов, 339 самолетов, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин.