05 декабря 2022, 12:32
ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ атаковать Чернополовку и Житловку в ЛНР
Военнослужащие ВС РФ сорвали планы украинских боевиков провести атаку на населенные пункты Чернополовка и Житловка в Луганской Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
«Решительные действия российских войск сорвали попытку двух тактических групп ВСУ атаковать на направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики», — сообщил он.
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Потери националистов за сутки на этом направлении составили более 60 человек убитыми. Также они лишились четырех пикапов, трех боевых машин пехоты и бронеавтомобиля.
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Также Конашенков сообщил об успешном наступлении российских подразделений на Донецком направлении.
«ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 70 боевиков, четыре пикапа, четыре боевые бронированные машины и два танка», — добавил представитель Минобороны.
После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 180 вертолетов, 339 самолетов, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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