Спецоперация 12 ноября 2022, 11:03 Появилось видео с подрывом автомобильного моста на Каховской ГЭС Подрыв автомобильного моста на Каховской ГЭС показали на видео РИА «Новости»

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Появились кадры подрыва автомобильного моста на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Видео опубликовал Telegram-канал «360».

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На видео показаны мощная яркая вспышка и последовавший за ней взрыв.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» подтвердил, что мост через Каховскую ГЭС подорван.

Каховская ГЭС расположена рядом с городом Новая Каховка. Объект обеспечивает электроэнергией населенные пункты в регионе, а также водоснабжение для орошения засушливых земель южной части Украины.

После начала специальной операции украинские военные неоднократно обстреливали территорию ГЭС, сообщило издание «Дни.ру».

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев отмечал, что националисты последние несколько месяцев ежедневно обстреливают город. По его словам, среднесуточное число снарядов достигает 120.

В случае уничтожения дамбы Каховской ГЭС уровень воды поднимется как минимум на метр во многих населенных пунктах Херсонской области.