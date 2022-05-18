Появились новые кадры выхода националистов из «Азовстали»

Новое видео выхода украинских боевиков с территории завода «Азовстали» в Мариуполе появилось в Сети. Его опубликовало Минобороны РФ.

Оборонное ведомство 18 мая сообщило, что за сутки в плен сдались еще 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего в период с 16 мая из «Азовстали» вышли 959 националиста, 80 из них были ранены. Тем, кому необходима медицинская помощь, доставили в больницу Новоазовска в ДНР.

В прошедший понедельник удалось достигнуть договоренностей о выходе боевиков из «Азовстали». Россия открыла для этого гуманитарные коридоры, ввели режим тишины и предоставили машины скорой помощи.

Политолог Сергей Марков в эфире «360» высказал мнение о том, что украинская власть надеется обменять сдавшихся в плен националистов, а потом выставить их героями.

«Чего задумали в Киеве британцы, американцы вместе с Зеленским? Они хотят выставить фашистов из „Азова“* героями, им готовят в Киеве встречу как космонавтам, как [Юрия] Гагарина встречали, [Германа] Титова, [Валентину] Терешкову, [Алексея] Леонова», — сказал он.

По его словам, Зеленский хочет укрепить уверенность своих военных в победе, укрепить их сопротивляемость.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.