Более 600 находившихся на «Азовстали» украинских боевиков сдались в плен за сутки

По последним данным, еще 694 украинских боевика, находившихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», — заявил во время брифинга официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего начиная с 16 мая в плен сдались 959 боевиков, среди них 80 раненых, из которых 51 нужно было стационарное лечение. В связи с этим их доставили в больницу Новоазовска в ДНР.

Договоренностей о выходе украинских националистов с «Азовстали» удалось достигнуть вечером 16 мая. Российская сторона ввела режим полной тишины, открыла гуманитарные коридоры, обеспечила транспорт, в том числе машины скорой помощи. За первые 24 часа с территории завода вышли 265 националистов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 мая высказался против того, чтобы националистов обменивали. По его словам, это преступники, которые должны предстать перед судом.