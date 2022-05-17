Украина и ее западные кураторы сделали ставку на обмен националистов из «Азовстали»
Политолог Марков объяснил, как Украина хочет представить выход националистов из «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский под руководством Запада хочет выставить националистов, которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, героями и поставить их в пример для укрепления боевого духа украинской армии. Украина будет готова пойти на серьезные уступки, чтобы обменять их. Такое мнение в эфире «360» высказал директора Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
Далее — его прямая речь.
Про вывоз раненых из «Азовстали»
Владимир Зеленский — политический лидер, а не военный. У военных — военная логика, у Зеленского — политическая. Но текущие события все равно носят политический характер. Зеленский в этом смысле абсолютно прав. Британцы, американцы, я уверен, поддержат именно его. Вопрос с военнопленными из «Азовстали» имеет ярко выраженный политический характер. Чего задумали в Киеве британцы, американцы вместе с Зеленским? Они хотят выставить фашистов из «Азова»* героями, им готовят в Киеве встречу как космонавтам, как [Юрия] Гагарина встречали, [Германа] Титова, [Валентину] Терешкову, [Алексея] Леонова: «Вот наши герои, учитесь на их примере, бейтесь с русскими до последнего». Поэтому они готовы сейчас за что угодно, на достаточно выгодных условиях обменять азовцев* с «Азовстали». Они хотят резко укрепить уверенность своих войск в победе, резко укрепить сопротивляемость. Любой обменный человек с «Азовстали» будет стоить нам сотни наших погибших ребят в будущих боях.
Под каблуком у США и Британии
Что касается того, что переговоры находятся под контролем США и Великобритании. Миллион фактов. То же самое, что киевский режим не является самостоятельным — марионеточный режим абсолютно. Самый простой [факт] заключается в том, что Зеленский не имеет своего собственного бюджета и его бюджет формируют американцы и британцы. Народ Украины не имеет своей армии, своего правительства. Армия, получается, подчиняется американским и британским генералам. Украинская армия — сильная, сильнее, чем мы думали, оказалась. В 2014 году 87% украинской армии перешло на сторону России, мы тоже сейчас на это надеялись, но оказалась другая ситуация. Что такое украинская армия — это русский солдат, фашистский офицер, американский генерал. Поскольку 90 % солдат говорят по-русски. Западная Украина — маленькая мобилизация там идет, в основном [мобилизуют] наших ребят: днепропетровских, харьковских, одесских, николаевских. Бросают под наши снаряды. Офицерский корпус, который составляет ядро каждой армии, — за восемь лет американцы провели очень серьезную нацификацию. Брали молодых ребят из Азова*, прогоняли через училища, отправляли в армию и еще давали быстрый рост. В результате там по сути фашистский по своих взглядам офицерский корпус.
Что касается генералитета — там советники американские, британские, больше британские. У всех ключевых генералов — им выдали паспорта британцы, американцы. У них отдельные зарплаты в долларах и фунтах стерлингах, у них во многом семьи вывезены туда, они переподготовку прошли. Поэтому украинский народ не имеет ни своего правительства, ни своей армии. Есть такой термин — «proxy-армия».
Террор с 2014-го
Это эффект гибридной войны, которую в целом ведет Запад против России, частью которой является антироссийские санкции. Например, они свергли президента Украины, навязали такую хунту. По сути террористический режим в Украине с 2014 года. Тысячи людей убиты, тысячи в тюрьмах под пытками. Это является причиной входа российской армии в Украину. В результате украинские ресурсы, которые должны идти на продовольственный рынок, они не могут идти, и посевная там во многом сорвана. Плюс есть санкции против удобрений, которые во многом производятся в России и Белоруссии, они тоже не могут идти на мировой рынок.
Плюс в отношении России тоже санкции по поводу продажи зерна. Как мы сейчас требуем рубли, чтобы у нас покупали нефтегаз. Это не то, что мы такие — поцелуйте нам руку. Просто они заблокировал там нас — 300 миллиардов долларов и евро, поэтому мы как-то по-другому должны организовать оплату, чтобы не получилось, что мы бесплатно поставляем нефть и газ. Также мы не можем позволить, чтобы бесплатно поставляли пшеницу, мы должны гарантировать. Поэтому многие обычные стандартные схемы бизнеса не проходят.
В результате — из Украины не получается, из России не получается, удобрения не получаются. Естественно цены на продовольствие во всем мире очень сильно пошли вверх. Мы во многих сельскохозяйственных культурах очень важную роль играем в мире: прежде всего, пшеница, подсолнечник. У нас черноземы эти огромные — Краснодарский край, Ростовская, Воронежская область.
* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.