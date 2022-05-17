Украина и ее западные кураторы сделали ставку на обмен националистов из «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский под руководством Запада хочет выставить националистов, которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, героями и поставить их в пример для укрепления боевого духа украинской армии. Украина будет готова пойти на серьезные уступки, чтобы обменять их. Такое мнение в эфире «360» высказал директора Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Далее — его прямая речь.

Про вывоз раненых из «Азовстали»

Владимир Зеленский — политический лидер, а не военный. У военных — военная логика, у Зеленского — политическая. Но текущие события все равно носят политический характер. Зеленский в этом смысле абсолютно прав. Британцы, американцы, я уверен, поддержат именно его. Вопрос с военнопленными из «Азовстали» имеет ярко выраженный политический характер. Чего задумали в Киеве британцы, американцы вместе с Зеленским? Они хотят выставить фашистов из «Азова»* героями, им готовят в Киеве встречу как космонавтам, как [Юрия] Гагарина встречали, [Германа] Титова, [Валентину] Терешкову, [Алексея] Леонова: «Вот наши герои, учитесь на их примере, бейтесь с русскими до последнего». Поэтому они готовы сейчас за что угодно, на достаточно выгодных условиях обменять азовцев* с «Азовстали». Они хотят резко укрепить уверенность своих войск в победе, резко укрепить сопротивляемость. Любой обменный человек с «Азовстали» будет стоить нам сотни наших погибших ребят в будущих боях.

Под каблуком у США и Британии

Что касается того, что переговоры находятся под контролем США и Великобритании. Миллион фактов. То же самое, что киевский режим не является самостоятельным — марионеточный режим абсолютно. Самый простой [факт] заключается в том, что Зеленский не имеет своего собственного бюджета и его бюджет формируют американцы и британцы. Народ Украины не имеет своей армии, своего правительства. Армия, получается, подчиняется американским и британским генералам. Украинская армия — сильная, сильнее, чем мы думали, оказалась. В 2014 году 87% украинской армии перешло на сторону России, мы тоже сейчас на это надеялись, но оказалась другая ситуация. Что такое украинская армия — это русский солдат, фашистский офицер, американский генерал. Поскольку 90 % солдат говорят по-русски. Западная Украина — маленькая мобилизация там идет, в основном [мобилизуют] наших ребят: днепропетровских, харьковских, одесских, николаевских. Бросают под наши снаряды. Офицерский корпус, который составляет ядро каждой армии, — за восемь лет американцы провели очень серьезную нацификацию. Брали молодых ребят из Азова*, прогоняли через училища, отправляли в армию и еще давали быстрый рост. В результате там по сути фашистский по своих взглядам офицерский корпус.

Что касается генералитета — там советники американские, британские, больше британские. У всех ключевых генералов — им выдали паспорта британцы, американцы. У них отдельные зарплаты в долларах и фунтах стерлингах, у них во многом семьи вывезены туда, они переподготовку прошли. Поэтому украинский народ не имеет ни своего правительства, ни своей армии. Есть такой термин — «proxy-армия».

Террор с 2014-го

Это эффект гибридной войны, которую в целом ведет Запад против России, частью которой является антироссийские санкции. Например, они свергли президента Украины, навязали такую хунту. По сути террористический режим в Украине с 2014 года. Тысячи людей убиты, тысячи в тюрьмах под пытками. Это является причиной входа российской армии в Украину. В результате украинские ресурсы, которые должны идти на продовольственный рынок, они не могут идти, и посевная там во многом сорвана. Плюс есть санкции против удобрений, которые во многом производятся в России и Белоруссии, они тоже не могут идти на мировой рынок.

Плюс в отношении России тоже санкции по поводу продажи зерна. Как мы сейчас требуем рубли, чтобы у нас покупали нефтегаз. Это не то, что мы такие — поцелуйте нам руку. Просто они заблокировал там нас — 300 миллиардов долларов и евро, поэтому мы как-то по-другому должны организовать оплату, чтобы не получилось, что мы бесплатно поставляем нефть и газ. Также мы не можем позволить, чтобы бесплатно поставляли пшеницу, мы должны гарантировать. Поэтому многие обычные стандартные схемы бизнеса не проходят.

В результате — из Украины не получается, из России не получается, удобрения не получаются. Естественно цены на продовольствие во всем мире очень сильно пошли вверх. Мы во многих сельскохозяйственных культурах очень важную роль играем в мире: прежде всего, пшеница, подсолнечник. У нас черноземы эти огромные — Краснодарский край, Ростовская, Воронежская область.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.