Спецоперация 14 апреля 2024, 16:35 Появились кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса в зоне СВО Минобороны России показало видео уничтожения немецкой ЗРК IRIS-T

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Российские военные уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T в зоне спецоперации. Кадры ликвидации техники показала пресс-служба Минобороны.

На опубликованном видео по замаскированной технике противника нанесли удар с воздуха, и далее последовал мощный взрыв.

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В Минобороны отметили, что, помимо ЗРК IRIS-T, российские силы уничтожили склад боеприпасов, военную технику и живую силу в 129 районах боевого соприкосновения.

В воскресенье Минобороны также сообщало о ликвидации минометного расчета националистов на правом берегу Днепра. Противника выявили с помощью разведывательного дрона, после чего место дислокации миномета накрыли огнем.

Ранее оборонное ведомство публиковало видео уничтожения украинского танка на Авдеевском направлении. Дрон-камикадзе ударил его в переднюю часть, после чего использовать технику стало невозможно.