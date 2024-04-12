Спецоперация 12 апреля 2024, 17:41 Уничтожение танка ВСУ российским беспилотником попало на видео Минобороны показало на видео кадры уничтожения танка ВСУ

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Российские военные в боях на Авдеевском направлении ликвидировали танк украинских боевиков ударом боевого дрона. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.

На видео тяжелая техника боевиков перемещалась по лесополосе, но попала в зону обнаружения российской разведки.

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После этого отечественный боеприпас попал точно в переднюю часть танка и вывел его из строя, что зафиксировал наблюдательный беспилотник.

«Военнослужащие подразделений группы войск „Центр“ определили расположение танка противника и уничтожили его ударным БПЛА», — резюмировали в ведомстве.

В Минобороны 12 апреля сообщила о нанесении 47 групповых ударов по объектам на территории Украины, все атаки достигли цели.

Кроме того, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса ВДВ России в районе Часова Яра уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ.