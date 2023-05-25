Спецоперация 25 мая 2023, 20:11 Появились кадры снятых с беспилотника улиц Артемовска РИА «Новости» показало снятое с беспилотника видео с улиц освобожденного Артемовска РИА «Новости»

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Уцелевшее колесо обозрения в городском парке, разрушенные дома и пробитый осколками снарядов купол церкви. Военный корреспондент РИА «Новости» сделал ролик с кадрами из Артемовска, которые снял при помощи беспилотника. Полное видео появилось в Telegram-канале агентства.

На первых кадрах видны железнодорожные пути, вдоль которых пролетел беспилотник с установленной камерой. После он проследовал через парк, в котором стоит большое колесо обозрения, а также поднялся на храмом, один из куполов которого пострадал от осколков.

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Часть домов в городе разрушены полностью, и кварталы превратились в постапокалиптические пейзажи. В этих районах шли самые ожесточенные бои за освобождение Артемовска.

В других частях города дома уцелели, но у них полностью выбиты стекла, повреждены стены, у некоторых не хватает целых этажей. На одном из полуразрушенных зданий военные установили российский триколор.

Сохранился обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне и постамент для Вечного огня, но пламени там нет.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» начали покидать Артемовск. Как сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин, полностью процесс завершится до 1 июня, а освободившиеся позиции передадут военным.

О полном освобождении Артемовска Министерство обороны России сообщило в минувшее воскресенье, 21 мая.