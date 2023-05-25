Общество 25 мая 2023, 10:28 ЧВК «Вагнер» начала выводить бойцов из Артемовска Пресс-служба Пригожина сообщила о начале вывода бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска РИА «Новости»

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Частная военная компания «Вагнер» начала вывод своих бойцов из Артемовска. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ее основателя Евгения Пригожина.

«ЧВК „Вагнер“ начала вывод подразделений из Бахмута», — отметили в пресс-службе.

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На кадрах опубликованного видео Пригожин прощается с бойцами. Солдаты покидают позиции, чтобы передать их Минобороны.

«Мы выводим подразделения из Бахмута сегодня. <…> До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Он уточнил, что позиции и боеприпасы также передадут военным ВС России. Пригожин уточнил, что бойцы с позывными «Бибер» и «Долик» могут остаться, чтобы помочь военным.

Ранее Пригожин раскрыл свое политическое кредо. Основатель ЧВК «Вагнер» назвал любовь к Родине его основной частью. По его словам, после прохождения переподготовки «вагнеровцы» вернутся к выполнению боевых задач.