Спецоперация 16 декабря 2022, 00:21 Появились кадры мощного взрыва в ЛНР Мощный взрыв прогремел в городе Ирмино ЛНР

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Местные жители выкладывают видео мощного взрыва, который прогремел вечером 15 декабря в городе Ирмино Луганской Народной Республики.

На кадрах слышен сильный взрыв, после чего небо охватывает стена огня.

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По предварительной информации, ВСУ ударили по небольшому складу боеприпасов, поэтому взрыв и был такой силы.

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Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Подробности уточняются. Официальной информации о случившемся нет.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВСУ собирались устроить контратаки в ЛНР, однако российские бойцы смогли предотвратить нападения. Боевики собирались напасть в районе населенных пунктов Площанка и Кременная. Кроме того, над Кременной сбили снаряд, выпущенный из HIMARS.

Также отряды ВС РФ рядом с Червоной и Диброва в ЛНР разбили группу диверсантов, а у Стельмаховки атаковали резервистов ВСУ.

Начальник военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал, что часто украинские военные целью атак делают отряды врачей. Из-за этого с бортов скорых пришлось убрать кресты, чтобы они не стали для ВСУ мишенями.