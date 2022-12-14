Важное 14 декабря 2022, 14:55 Российские военные сорвали нападение трех штурмовых групп в ЛНР Минобороны: ВС России предотвратили контратаки трех штурмовых групп ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Штурмовые группы Вооруженных сил Украины собирались устроить контратаки в Луганской Народной Республике. Российские военные предотвратили нападения, рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Военные узнали о планах ВСУ на Краснолиманском направлении. Три штурмовые группы собирались напасть в районе населенных пунктов Площанка и Кременная в ЛНР, но их остановили огнем артиллерии. Кроме того, над Кременной перехватили реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, вблизи других населенных пунктов ЛНР — Червоной и Диброва — ударили по группам диверсантов, а у Стельмаховки разбили колонну резервистов ВСУ.

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На Купянском направлении российские военные ударили по скоплениям техники и солдат, на Донецком взяли под контроль населенный пункт Водяное, на Южно-Донецком — остановили контратаки четырех штурмовых групп.

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