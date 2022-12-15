Спецоперация 15 декабря 2022, 21:57 ВСУ уличили в намеренных атаках по российским врачам в зоне спецоперации Минобороны сообщило о намеренных атаках ВСУ по российским врачам в зоне СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины специально целятся по российским медикам, которые работают в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в эфире канала «Россия 24».

Он с сожалением отметил, что атаки противника приходятся как на мирное население, так и на отряды врачей.

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«Целью становятся мирные жители, целью становятся, в том числе, и медицинские работники», — сказал Тришкин.

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Из-за атак на врачей с бортов многих отечественных санитарных транспортных средств убрали кресты. Медицинские подразделения прошлось вывести из палаточного фонда, так как любое здание с крепкими стенами лучше госпиталя в палатке, подчеркнул представитель Минобороны.

Среди медиков в зоне проведения спецоперации есть потери, так как на передовой они наравне со всеми военными могут попасть под обстрелы и получить ранения, заключил Тришкин.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что попытки ВСУ пойти на захват Мелитополя пресекут. Он отметил, что у армии для этого есть все необходимые ресурсы.