Пограничный пункт Курской области обстреляли со стороны Украины

Пограничный пункт в Теткино, Глушковский район Курской области, попал под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ориентировочно в 20:30 пограничный пункт Теткино, Глушковский район Курской области, произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины», — сообщил глава региона.

Старовойт уточнил, что минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине поселка Теткино. Никто не пострадал.

«Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — пояснил он.

Утром 17 мая в том же районе области от обстрелов пострадало село Алексеевка. В 05:00 по населенному пункту выпустили снаряды из крупнокалиберного орудия. Повреждены три частных дома и здание школы. Жертв среди населения нет. Российские пограничники подавили обстрел ответным огнем.

В этот же день обстрелу подверглось село Безымено в Белгородской области, пострадал один человек. Глава региона Вячеслав Гладков заверил, что раненому сельчанину оказали медицинскую помощь, угрозы для жизни нет.