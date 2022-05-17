Село Алексеевка Глушковского района Курской области, находящееся на границе с Украиной, обстреляли из крупнокалиберного оружия около 05:00. Российские пограничники подавили обстрел ответным огнем. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт.

Люди не пострадали. Повреждены три частных дома, припаркованный возле одного из домов автомобиль, а также здание школы. В деталях происшествия «уже разбираются специалисты».

В конце апреля под минометным огнем оказался пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района Курской области. Ранее, 13 апреля, со стороны Украины обстреляли погранпункт в Кореневском районе. Факты атак ВСУ в Курской и других областях расследует Следственный комитет России.

Накануне власти Курской области сообщили, что Украина планировала захватить этот и другие приграничные регионы России. Косвенное подтверждение этоиу — учебное пособие, обнаруженное на освобожденных территориях. Из него можно сделать вывод о том, что американская армия годами готовила военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями.