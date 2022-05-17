Украина обстреляла село Безымено под Белгородом

Село Безымено под Белгородом подверглось обстрелу со стороны Украины. По меньшей мере один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — сообщил глава приграничного региона.

Раненому сельчанину оказывают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет, заверил Гладков.

Он уточнил, что есть разрушения. Ущерб пока оценивают, проводится подомовой обход, добавил белгородский губернатор.

«Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки», — пообещал Гладков.

Утром 17 мая под обстрел попало и село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, которая также граничит с Украиной. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал, повреждения получили три частных дома, машина, а также здание школы. Курский губернатор также показал фотографии с последствиями обстрела.