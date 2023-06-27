Спецоперация 27 июня 2023, 07:44 Признаки подготовки ко второй волне контрнаступления заметили возле Гуляйполя Председатель движения Рогов: ВСУ перебросили стратегический резерв в район Гуляйполя Официальный сайт президента Украины

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Стоявший в Запорожье и Днепропетровске стратегический резерв Вооруженных сил Украины перебросили к Гуляйполю. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал ТАСС, что противник начал готовиться ко второй фазе контрнаступления.

«Подразделения из основного стратегического резерва, подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя», — заявил он.

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По словам Владимира Рогова, командование ВСУ перебросило их из Запорожья и Днепропетровска на Пологовское направление. Он связал это с возможной подготовкой ко второму этапу контрнаступления.

Военный эксперт Борис Джерелиевский предположил, что ВСУ проведут контрнаступление в три волны. Сначала отправят в бой украинскую пехоту, затем бронетехнику, а после — западные танки и хорошо обученных в НАТО бойцов. Он допустил, что украинские войска ударят по Артемовску, российским приграничным регионам и на участке фронта от Васильевки Запорожской области до Марьинки ДНР.