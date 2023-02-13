Мир 13 февраля 2023, 20:37 Судьбу иностранных наемников ВСУ сочли плачевной Полковник ВС США Макгрегор: Россия скоро уничтожит 30 тысяч наемников ВСУ rawpixel

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Российская армия уничтожит иностранных наемников, которые воют на стороне Вооруженных сил Украины в зоне специальной операции. Таким прогнозом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился в блоге на YouTube.

«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены», — рассказал военный.

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По словам экс-советника, в ближайшем будущем ожидается масштабная «чистка». Украинской армии не сможет помочь оружие, которое поставляют страны Запада.

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Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что посольства Украины теперь выполняют функции военкоматов для набора наемников, которые желают вступить в ряды ВСУ. Они формируют наемнические структуры. По его словам, украинские посольства на Западе также выпрашивают гуманитарную помощь для нужд Киева.

Накануне иностранцев, которые разговаривали друг с другом по-английски и одевались в форму без опознавательных знаков, заметили в городе Часов Яр под Артемовском. У бойцов при себе было стрелковое оружие натовского образца.