Спецоперация 20 февраля 2024, 10:41 Подпольщики дотла сожгли завод по производству украинских дронов во Львове «Сварщики»: партизаны во Львове подожгли предприятие с беспилотниками для ВСУ

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Украинские партизаны сожгли завод по производству дронов для ВСУ во Львове. Огонь охватил 400 квадратных метров, сообщил Telegram-канал «Сварщики».

«Сожженный завод на самом деле производил для ВСУ до пяти тысяч БПЛА в месяц», — написали авторы публикации.

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Подпольщики ночью пробрались на завод, устранив охрану, облили предприятие бензином и подожгли. Любопытно, что в украинских СМИ о пожаре на заводе практически ничего не писали. При этом о возгорании на одном из объектов во Львове поступало официальное сообщение, передавало «Военное обозрение», но подробности о происшествии отсутствовали.

Ранее российские военные уничтожили склады и цеха по ремонту техники ВСУ в Харькове. В том числе поразили здание «Укртелекома», где базировались украинские боевики. До этого в городе гремели взрывы, власти объявили воздушную тревогу.