Мир 30 января 2024, 23:47 Взрывы вновь услышали в Харькове на Украине Рогов сообщил о новых взрывах в Харькове Unsplash

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В украинском городе Харькове снова прозвучали взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Глава Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях. Других подробностей он не приводил.

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Днем 30 января мэр города Игорь Терехов напомнил жителям о соблюдении мер безопасности в связи с серией взрывов, которая прогремела в Харькове во второй раз. За несколько часов до новой детонации градоначальник сообщал о прозвучавшем в городе взрыве.

Власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех областях. Командующий войсками в области генерал ВСУ Сергей Мельник предупредил о о прилете снаряда в Харьковском районе.