Спецоперация 31 января 2024, 21:35 ВС России уничтожили склады и цеха по ремонту техники ВСУ в Харькове Координатор подполья Лебедев сообщил о поражении цехов по ремонту техники ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по Харькову в ночь на 31 января, в результате серьезные повреждения получил Харьковский тракторный завод. В его цехах ремонтировали военную технику ВСУ, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Всего было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — отметил он.

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По словам Лебедева, ВС России «очень качественно поразили» здание «Укртелекома». Удар по этому зданию нанесли не случайно.

«В нем находились военные и спецслужбисты с большими погонами. Также туда часто приезжали иностранные специалисты», — пояснил подпольщик.

В качестве доказательства он предоставил фотографию, сделанную у здания «Укртелекома». На ней запечатлели группу людей, среди которых был человек в защитной форме с флагом Швеции на рукаве.

В Харькове накануне фиксировали неоднократные взрывы. Воздушную тревогу включали в Днепропетровской и Харьковской областях.