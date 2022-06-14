Поддержали имидж «многострадальной» Украины. Немецкие СМИ закрыли глаза на удары ВСУ по мирным в Донецке

Мощнейший обстрел Донецка со стороны Украины практически не освещался в немецких СМИ, а в редких публикациях удары по столице ДНР пытались переложить на самих русских. Об этом «360» сообщил экс-депутат бундестага, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Тема донецкого обстрела практически не освещается в наших СМИ. Если и есть, то с таким подвопросом, не обстреляли ли русские… Я правда понять не могу, обстреляли сами себя, получается?» — рассказал бывший немецкий депутат.

Западные СМИ даже на таких примерах пытаются выгораживать очевидные преступления и агрессию киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса, отметил Гердт

«С таким вывертом делается это только потому, чтобы поддержать имидж „многострадальной“, „гуманной“ украинской армии и всей Украины и ни в коем случае не открыть явное лицо и показать всему миру, что творилось восемь лет и творится до сих пор», — сообщил председатель Международного совета российских немцев.

Ранее «360» рассказал, как западные СМИ замалчивают правду об обстрелах Донецка, который 13 июня подвергся мощнейшим ударам со стороны ВСУ, выпустившим более 300 ракет и снарядов. ВСУ хаотично обстреливали весь город на протяжении двух часов, погибли четверо мирных жителей, еще десятки пострадали, снаряд прилетел и в роддом Донецка.