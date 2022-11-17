Спецоперация 17 ноября 2022, 15:25 Почти половина украинцев остались без света Украинский холдинг ДТЭК сообщил об экстренном отключении света у 40% абонентов Unsplash

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От ракетных ударов на Украине пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук объявил о перебоях со светом у 40% абонентов, сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили его в эфире всеукраинского телемарафона о масштабах отключений света. Он заявил, что повреждения большие, ситуация серьезная. Вместо плановых отключений энергетики введут график включения света на два-три часа. Некоторые районы останутся без электричества на несколько дней.

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«В среднем на Украине [без света остались] около 40% потребителей», — сказал он.

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Массированная атака на объекты инфраструктуры произошла в Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской областях. Воздушную тревогу 17 ноября объявляли по всей стране. В ДТЭК назвали повреждения беспрецедентными. Холдинг отменил график плановых отключений света и предупредил об аварийных. Они необходимы для того, чтобы сбалансировать систему и не допустить новых аварий.

Проведение спецоперации спровоцировали действия США и НАТО, сообщил сайт Ura.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что они могли заставить киевский режим не нападать на мирное население.