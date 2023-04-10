Спецоперация 10 апреля 2023, 10:57 Пушилин посетил Артемовск Врио главы ДНР Пушилин посетил Артемовск Соцсети

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл с рабочей поездкой в город Артемовск. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Ну что, друзья. Вот он, наш Артемовск, освобождается „Вагнером“. Противник не жалеет ни город, ни своих людей, гонит их в мясорубку. Наши подразделения продолжают освобождать русскую землю», — сказал он.

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Пушилин пообещал, предоставить более подробный отчет о своей поездке в Артемовск чуть позже.

Ранее сообщалось, что российские войска существенно продвинулись в центральной части Артемовска, оттеснив украинских боевиков к его западной части.

Командующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что обстановка в городе остается стабильно тяжелой, но в целом контролируемой. По его словам, тактику российских войск в Артемовске можно сравнить с боевыми действиями в Сирии.