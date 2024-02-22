Эксклюзив 22 февраля 2024, 15:59 «Плохая организация». Украинское командование оставило солдат умирать в Авдеевке Аналитик Онуфриенко: перед наступлением у ВСУ в Авдеевке отключился Starlink

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Освобождение Авдеевки обернулось огромными потерями для украинской армии. Боевики не хотели уходить из города, но пришлось под натиском российских военных, которые заставили их бежать. Аналитик Михаил Онуфриенко в стриме «360» с Екатериной Малашенко рассказал, почему украинское командование до последнего держало солдат на позициях.

Онуфриенко рассказал, что Вооруженные силы Украины, безусловно, не хотели покидать Авдеевку. Тем более новый главком армии Александр Сырский «кровь из носу клялся» президенту Владимиру Зеленскому, что не оставит город. Однако при более грамотном подходе и своевременном отступлении Украина могла бы сократить число жертв.

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«Сочетание факторов: и приказ отдан поздно, и наши сработали очень хорошо, потому что перед решающим наступлением положили систему связи — упал Starlink в Авдеевке. Было нарушено командование, потому что перейти на систему мобильной связи достаточно сложно, не у всех она есть, не всех предупредили», — сообщил Онуфриенко.

Со стороны украинского командования не было полного контроля над военными, многие солдаты не получили приказ на отступление своевременно.

По сути, приказ был отдан уже после того, как отступление началось. И об этом украинские источники сообщали. Говорилось о том, что началось хаотичное отступление и до трети гарнизона малыми группами пытаются уходить на запад. Михаил Онуфриенко

Эксперт добавил, что была «плохая организация». Кроме того, многим украинским подразделениям приказывали «держаться», обещали, что за ними придут, их заберут, эвакуируют.

«То есть подсознательно создавались очаги обороны», — заявил Онуфриенко.

Ранее российские военнослужащие нашли в Авдеевке множество улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и государств Евросоюза в конфликте на Украине. Боевики не успели их уничтожить, когда бежали из города.