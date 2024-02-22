Спецоперация 22 февраля 2024, 08:44 Улики из Авдеевки доказали присутствие боевиков из США и Евросоюза в рядах ВСУ МО: в Авдеевке нашли доказательства участия западных наемников в ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащие нашли в Авдеевке множество улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и государств Евросоюза в конфликте на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Минобороны, ВСУ при отходе из Авдеевки оставили «огромное количество улик», свидетельствующих, что западные наемники принимали участие в боевых действиях в зоне СВО.

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Ранее оборонное ведомство обнародовало кадры с мест наиболее ожесточенных боев в Авдеевке. Противник концентрировался рядом с железнодорожным вокзалом. По словам российских военнослужащих, ВСУ организовали огневые точки почти в каждом доме, а подвалы они превратили в склады боеприпасов.

Минобороны также подтвердило информацию, что перед бегством в рядах ВСУ находились наемники из Канады и Грузии. Они входили в батальон «Азов»*.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.