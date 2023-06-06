Спецоперация 06 июня 2023, 00:16 ВСУ продолжили вести наступление на Южно-Донецком направлении — Минобороны Минобороны: ВСУ потеряли 1500 бойцов на Времевском выступе Южно-Донецкого направления РИА «Новости»

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Украинские военные 5 июня продолжали вести наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

ВСУ накануне понесли большие потери. После этого киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения. Они и продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Также на этом участке ввели в бой свежую бригаду, сказано в сообщении.

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Одновременно силами 37-й бригады морской пехоты с усилением ВСУ начали наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое.

Российские военные нанесли по противнику комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, в ударах задействовали тяжелые огнеметные системы.

«В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск „Восток“, проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился», — указано в сообщении минобороны России.

Общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили свыше 1,5 тысячи военнослужащих. Также бойцы ВСУ лишились 28 танков и 109 боевых бронированных машин.