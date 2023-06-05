Спецоперация 05 июня 2023, 19:47 Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления по ряду направлений Замминистра обороны Украины Маляр объявила о начале контрнаступления по ряду направлений РИА «Новости»

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Украинская армия большей частью продолжает удерживать оборону подконтрольных территорий, но на некоторых направлениях отдельные части перешли в контрнаступление. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что основным эпицентром боев остается Артемовское направление (украинское название — Бахмут), где украинские войска продвигаются широким фронтом и занимают господствующие высоты.

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По словам Маляр, в южной части территории проведения специальной военной операции продолжаются бои местного значения.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о неудачной попытке украинских сил начать крупномасштабное наступление около сел Нескучное и Новодаровка в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, расположенных на Южно-Донецком направлении.

В попытке прорыва командование украинских сил задействовало шесть механизированных и два танковых батальона. В результате ударов российской группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 300 человек личного состава, а также 26 бронемашин, 16 танков и 14 автомобилей.