Спецоперация 15 ноября 2022, 10:47 Песков заявил о нежелании Киева вести переговоры после заявления о невозможности «Минска-3» Песков: заявлением о «Минске-3» Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры Пресс-служба Кремля

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Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «Минска-3» не будет, «абсолютно подтверждает» его нежелание вести переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

О том, что новых документов по урегулированию ситуации в Донбассе не будет, Зеленский сообщил в видеообращении на саммите G20. По его словам, Россия «сразу же после заключения нарушит» договор, если он появится.

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До спецоперации действовал документ «Минск-2», подразумевавший комплекс мер по выполнению минских соглашений и деэскалации конфликта.

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Украина законодательно признала невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным — появился соответствующий указ. При этом Россия не раз подтверждала, что открыта для переговоров. Недавно Дмитрий Песков отметил, что их целесообразнее проводить с США, за которыми, очевидно, остается «решающий голос».