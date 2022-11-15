15 ноября 2022, 10:47
Песков заявил о нежелании Киева вести переговоры после заявления о невозможности «Минска-3»
Песков: заявлением о «Минске-3» Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «Минска-3» не будет, «абсолютно подтверждает» его нежелание вести переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».
О том, что новых документов по урегулированию ситуации в Донбассе не будет, Зеленский сообщил в видеообращении на саммите G20. По его словам, Россия «сразу же после заключения нарушит» договор, если он появится.
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До спецоперации действовал документ «Минск-2», подразумевавший комплекс мер по выполнению минских соглашений и деэскалации конфликта.
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Украина законодательно признала невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным — появился соответствующий указ. При этом Россия не раз подтверждала, что открыта для переговоров. Недавно Дмитрий Песков отметил, что их целесообразнее проводить с США, за которыми, очевидно, остается «решающий голос».
Владимир Зеленский
Дмитрий Песков
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Саммит G20 на Бали
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