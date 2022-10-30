Песков заявил, что переговоры по Украине следует вести с США | 360°

Власть 30 октября 2022, 14:46 Песков заявил, что переговоры по Украине следует вести с США Песков: переговоры по Украине нужно вести не с ее властями, а с США РИА "Новости"

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Власти Украины проводят политику по указке извне. Если России и садиться за стол переговоров, то в первую очередь с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — пояснил представитель Кремля.

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Песков напомнил о переговорном процессе между Россией и Украиной весной 2022 года. Опыт показал, что украинская сторона очень легко по указке извне отменяет принятые договоренности.

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Говоря о возможности переговоров с США, Песков обратил внимание, что Соединенным Штатам сначала нужно прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности.

Ранее о готовности российских властей к проведению переговоров по Украине заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что российская сторона всегда готова выслушать предложения Запада по снижению напряженности.